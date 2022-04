50e jour de guerre en Ukraine : la Russie menace un déploiement nucléaire en Baltique

Ce jeudi, 50e jour de la guerre en Ukraine, Russie a subi un coup écrasant à ses forces armées après un incendie qui a fait exploser des munitions à bord bateau moskva, le navire principal de la flotte russe en mer Noire. Autorité de Ukraine Ils ont affirmé avoir heurté le navire avec missiles Neptune.

« Bien que les analystes disent que la perte possible du navire ne changera pas le cours de la guerre, une attaque par le système de missile Neptune, si elle est confirmée, serait un signe significatif des capacités militaires de l’Ukraine et pourrait avoir un effet dissuasif sur une attaque navale russe. », lit-on dans la publication de Le New York Times. Voici quelques photos du navire de Moscou.

Un navire de guerre russe « gravement endommagé » après l’explosion d’une munition « Moskva », l’un des porte-avions de la marine russe en mer Noire, a pris feu et l’équipage a dû être évacué, selon les médias russes. Pour l’instant, l’enquête se poursuit. /pi pic.twitter.com/b8QJRypAVy — DW Espaol (@dw_espanol) 14 avril 2022

Après l’attaque, le ministère russe de la Défense a indiqué que « le foyer de l’incendie a été éteint, il n’y a plus d’incendies. L’explosion de munitions s’est arrêtée. Le croiseur Moscou maintient sa flottabilité. Les dommages au navire se sont produits alors que la Russie ciblait le sud de l’Ukraine, où elle espère achever un « pont terrestre » entre la Crimée et l’est de l’Ukraine.

D’autre part, l’ancien Premier ministre russe Dmitri Medvedev a déclaré ce jeudi que si la Finlande ou la Suède rejoignaient OTANLa Russie renforcera son contingent militaire, y compris les armes nucléaires en mer Baltiqueprès de la Scandinavie. . Nous vous racontons, minute par minute, ce qui se passe en Ukraine.

Avant de commencer, un peu de contexte :

Plus de 4,7 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l’invasion ordonnée par le président russe Vladimir Poutine le 24 février, selon les chiffres du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Le président américain Joe Biden a accusé son homologue russe, Vladimir Poutine, d’avoir commis un « génocide » en Ukraine pour la première fois depuis le début de la guerre.

La Russie a annoncé mercredi que 398 membres du Congrès américain se verraient interdire l’entrée sur le territoire russe, en représailles à une décision similaire de Washington suite aux attaques de Moscou contre l’Ukraine.

Joe Biden a donné mercredi son feu vert à une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars à l’Ukraine, comprenant des véhicules blindés, de l’artillerie et des hélicoptères.

Les troupes russes ont menacé mercredi d’attaquer un centre de commandement dans la capitale ukrainienne, Kiev, ce que Moscou a jusqu’à présent refusé, si les troupes ukrainiennes continuaient d’attaquer le territoire russe.

Le pilier du Moskva de la flotte russe en mer Noire, endommagé lors de l’attaque contre l’Ukraine, a coulé, a annoncé jeudi soir le ministère russe de la Défense.

« Pendant le processus de remorquage du navire de Moscou vers le port de destination, le navire a perdu sa stabilité en raison de dommages à la coque dus à un incendie après l’explosion de munitions. Dans de mauvaises conditions de mer, le navire a coulé », a déclaré le ministère, cité par l’agence d’Etat TASS. La Russie ne compte que trois navires de guerre de cette classe phare, qui compte un équipage de près de 500 marins, selon les données de Garde.

Plus de 500 civils, dont 24 enfants, ont été tués dans la région de Kharkov, dans l’est de l’Ukraine, depuis le début de l’invasion russe le 24 février, a déclaré jeudi le gouverneur de la région, Oleg Sinegoubov. Au cours des dernières 24 heures, la région a subi 34 attaques, faisant un mort et huit blessés, a déclaré Singoubov.

Kharkov, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, avec une population de près de 1,5 million d’habitants avant la guerre, est située à environ 40 kilomètres de la frontière russe. Elle a fait l’objet d’intenses combats pendant plusieurs jours au début de l’invasion russe le 24 février, mais est toujours restée sous le contrôle des forces ukrainiennes.

L’ambassade de France en Ukraine, qui avait été déplacée à Lviv (ouest) début mars en raison de l’offensive russe, est de retour à Kiev, a annoncé jeudi la diplomatie française. « Ce transfert aura lieu dans un avenir proche et renforcera le soutien que la France apporte à l’Ukraine dans tous les domaines pour faire face à la guerre avec la Russie », a annoncé le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

Des centaines de voitures chargées de valises et de cartons forment aujourd’hui un énorme embouteillage à l’entrée ouest de Kiev, malgré le fait que les autorités les aient avertis de ne pas revenir. L’autoroute à l’ouest de la capitale, qui relie la ville occidentale de Lviv, a vu de longues files de voitures tout au long de la journée, ce qui a été exacerbé par une augmentation des points de contrôle militaires.

Ludmela, une femme qui est revenue de Lviv à Kiev avec ses parents, a assuré à Efe des embouteillages qu’il était « temps de rentrer à la maison », après la libération du territoire le 2 avril de l’occupation russe. . « Les vacances approchent et nous devons faire des préparatifs… En plus, nous avons une petite plantation et la saison commence », a-t-il déclaré depuis sa voiture, bourrée de cartons et de couvertures.

Aujourd’hui, le maire de Kiev, Vitali Klichkó, ​​​​a appelé les habitants de la ville qui ont fui la guerre à ne pas revenir, car la capitale ukrainienne est en état d’alerte et n’est pas complètement sûre.

Le parlement ukrainien a approuvé jeudi une résolution qualifiant les actions de l’armée russe en Ukraine de « génocide », a indiqué sa chaîne Telegram.

« Les actions de la Russie visent à exterminer systématiquement et systématiquement le peuple ukrainien, le privant de son droit à l’autodétermination et au développement indépendant », a déclaré la résolution, qui a été approuvée à une majorité de 363 voix.

Le sénateur Steve Daines du Montana et Rep. Victoria Spartaz de l’Indiana s’est rendue à Kiev jeudi, visitant plusieurs banlieues, devenant ainsi la première responsable américaine à comparaître depuis le début de la guerre.

« Rien ne peut remplacer d’être ici, de le voir en personne, de passer du temps avec les gens et les dirigeants ici en Ukraine qui ont été profondément touchés par cette guerre », a déclaré Daines dans une interview. Reuter tu Le New York Times.

La commission d’enquête russe, chargée de l’enquête principale, a accusé jeudi l’Ukraine d’avoir bombardé une ville frontalière russe avec deux hélicoptères, faisant sept blessés. « Des membres des forces armées ukrainiennes sont entrés illégalement dans l’espace aérien russe avec deux hélicoptères de combat équipés d’armes lourdes. Volant bas, ils ont tiré au moins six coups de feu sur des habitations dans la ville de Klimovo » dans la région de Briansk, a indiqué le comité, dont les accusations n’ont pas pu être vérifiées.

Le gouvernement de Kiev a annoncé jeudi avoir obtenu la libération de 30 prisonniers ukrainiens lors d’un nouvel échange avec la Russie, cinq jours après l’échange de 12 soldats ukrainiens et de 14 civils.

« Aujourd’hui, sur ordre du président Volodymyr Zelensky, le quatrième échange de prisonniers a eu lieu. Cinq officiers et 17 militaires, ainsi que huit civils, dont une femme, sont entrés dans l’échange. Au total, 30 de nos citoyens sont rentrés chez eux aujourd’hui », a écrit la vice-première ministre ukrainienne Iryna Vereshchuk via Telegram. Cependant, il n’a pas précisé le nombre de prisonniers russes libérés à titre de compensation.

Le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a menacé aujourd’hui de déployer des armes nucléaires dans les pays baltes si la Suède et la Finlande rejoignaient l’OTAN. « Il faudra renforcer les groupes de troupes terrestres, les défenses anti-aériennes, déployer d’importantes forces navales dans les eaux du golfe de Finlande. Et dans ce cas, il n’est plus possible de parler de la Baltique sans armes nucléaires. Le solde doit être restitué », a écrit le haut responsable sur son compte Telegram.

Avec des informations de l’Efe et de l’AFP*