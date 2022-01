23-22. La France a retenu et scellé les billets pour la grande finale

L’équipe de France féminine de handball s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde vendredi en battant le Danemark 23 à 22 lors de la première demi-finale du tournoi.

Les authentiques leçons défensives apprises par les Danoises en première mi-temps ainsi que les excellentes performances des gardiennes Althea Reinhardt et Sandra Toft ont empêché la France, actuelle championne olympique, de s’imposer dans un match où le Danemark a pris l’avantage pendant 57 minutes.

La maturité a vu l’équipe d’Olivier Krumbholz renverser la vapeur et respecter la tradition, car l’équipe française avait toujours atteint la finale lors des quatre précédentes fois où elle avait disputé les demi-finales de la Coupe du monde.

Et pendant quelques minutes, les Français ont goûté à leur propre remède, incapables de trouver, surtout en première mi-temps, la moindre brèche dans la défense danoise.

Seuls quatre buts ont vu les hommes de Kumbholz franchir la mi-course de la première mi-temps.

Les Jeux olympiques actuels comptent deux fois plus de revirements que de buts après les seize premières minutes de jeu. Un fait qui éclaire la confusion offensive de l’équipe de France.

Le Danemark a donné de vraies leçons défensives en première mi-temps. Basé sur le pied et plus de pieds et un travail d’assistance sensationnel, Jesper Jensen non seulement scelle jusqu’au but pour une cure de jouvence, mais anticipe chacun de leurs mouvements.

Une circonstance qui a permis aux Nordiques de voler ballon après ballon pour se positionner avec plus de quatre buts d’avance (4-8) au tableau d’affichage.

Mais face à un rival comme la France, l’avantage n’est pas suffisant, comme l’ont tout de suite remarqué les Danois qui, en quelques minutes, ont vu à quel point il était désespéré de n’avoir qu’un seul but d’écart possible.

Puis est venue la figure du gardien Althea Reinhardt qui a montré les raisons de son statut de meilleur gardien du championnat, ayant atteint les demi-finales avec 56 % d’arrêts.

À deux reprises, Reinhardt, avec son intervention, a empêché la France de réduire ses pertes au minimum, bien que même le sensationnel gardien danois n’ait pas pu empêcher la formation d’atteindre la pause animée, reflétant le 10-12 par lequel la conclusion du match a été atteinte. Point.

Mais le Danemark ne voulait pas gâcher tout son bon travail, sans parler du gardien Reinhardt, qui a encore amélioré sa forme en seconde période.

Cet arrêt, combiné à un but de l’ailier Line Haugsted, qui n’a raté aucun des cinq tirs qu’il a tentés, a une fois de plus permis au Danemark de rétablir l’avance de quatre buts (13-17) qu’il avait déjà en première mi-temps.

Bien que les choses aient changé, la défense danoise n’est plus seulement une symphonie d’aide de la première mi-temps et a commencé à compter davantage sur l’intervention de son gardien.

Reinhardt sauva à nouveau les siens lors de la double exception subie en milieu de seconde période, mais rien n’arrêta les Français qui réduisaient peu à peu leurs pertes jusqu’à égaliser définitivement (20-20) à dix minutes de la fin. .

Un temps où seule l’erreur de la gardienne Sandra Toft, qui bonifiait encore la performance de Reinhardt, pouvait retarder la victoire de la France, qui prenait en moins de trois minutes sa première avance au tableau d’affichage (22-21).

La France, emmenée par la merveilleuse Cléopâtre Darleux, qui a donné la réponse complète à la gardienne danoise, et Pauletta Foppa, qui a pris les devants avec son but en attaque, ont mis fin à la résistance (23-22) d’une formation danoise qui n’a pas pu profiter de la dernière balle pour forcer l’extension.

– Fiche de données:

23 – France : Glauser et Darleux ; Nocandy (3), Toublanc (3), Valentini (1), Pineau (3p), Lassource (1), Zaadi (3), Sercien Ugolin (-), Flippes (1), Kanor (-), Horacek (-) , Edwige (-), Foppa (4), Nze Minko (3) et Granier (1)

22 – Danemark : Reinhardt et Toft ; Pedersen (1), Hansen (4, 3p), Heindahl (2), Haugsted (5), Bohme (-), Tranborg (-), Jorgensen (2), Jensen (2), Burgaard (1), Petersen (1p ), Hojlund (3), Friis (-), Iversen (1) et Moller (-)

Marquer toutes les cinq minutes : 1-1, 2-4, 4-7, 6-9, 8-11 et 10-12 (Pause) ; 13-15, 13-17, 15-18, 19-20, 21-21 et 23-22 (Fin)

Arbitres : Ivarez et Bustamante (ESP). Edwige a été expulsée pour deux minutes par la France ; et Pedersen, Hansen, Tranborg et Jensen pour le Danemark.

Incident : La première demi-finale de la Coupe du monde 2021 en Espagne s’est jouée au Palais des sports de Granollers devant 3 150 spectateurs.