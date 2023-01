18 films sont en préparation pour la statue de l’Ours d’or à la Berlinale

Prague/Berlin – 18 films sont en compétition pour la statue de l’Ours d’or au festival international du film Berlinale de cette année dans la capitale allemande. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui lors d’une conférence de presse le directeur artistique du festival, Carlo Chatrian. Il n’y avait pas de films tchèques dans la catégorie principale de la compétition, mais les productions tchèques étaient représentées dans la section de compétition Rencontres d’accompagnement. La Berlinale a lieu du 16 au 26 février. Cette année, la 73e consécutive, est sans restrictions pandémiques. Le programme du festival comprendra quatre films avec une participation tchèque, dont Sedmikrásek de Věra Chytilová, qui sera présenté dans la section rétrospective.

« Les films en compétition sont produits par 19 pays. Quinze films auront leurs premières mondiales à la Berlinale », a déclaré Chatrian à propos de la section principale de la compétition. Il a également noté que 11 cinéastes de cette catégorie ont participé au festival de Berlin, dont huit directement dans la partie principale. Six films de la section compétition principale ont été réalisés par des femmes.

Chatrian a déclaré que la sélection de films dans la section Compétition était plus diversifiée qu’auparavant, car il y avait des films d’animation et documentaires, des comédies, des mélodrames et des films historiques. L’actrice américaine Kristen Stewart présidera le jury qui déterminera le gagnant.

Lors de la Berlinale de l’année dernière, 18 films ont également postulé pour L’Ours d’or, et le jury a choisi comme lauréat le drame hispano-italien Alcarrás de la réalisatrice espagnole Carla Simón. Les films tchèques sont majoritairement absents, comme cette année.

Cette fois, l’Allemagne est la plus représentée dans la section principale, avec cinq images. La France a participé à la création de quatre films, les États-Unis ont signé trois films. Il y a aussi l’Espagne, la Chine, l’Australie ou la Serbie avec le Japon et le Mexique.

La section compétition comprenait, entre autres, le film Disco Boy du réalisateur italien Giacomo Abbruzzese, Irgendwann werden wir uns alles erzählen (Un jour on se dira tout) de la réalisatrice allemande Emily Atefová ou encore Manodrome du réalisateur sud-africain John Trengov.

La production tchèque sera également présente à la Berlinale, mais pas dans la section principale. Mais dans la compétition qui l’accompagne, appelée Encounters, se trouve le documentaire complet Eastern Front de Vitalij Manský et Jevhen Titarenko. La coproduction de la Lituanie, de l’Ukraine, de la République tchèque et des États-Unis a été soutenue par le fonds cinématographique de Stání de 2,3 millions de couronnes. Le réalisateur et protagoniste du documentaire, Jevhen, qui s’était rendu en Crimée en tant que documentariste de guerre en 2014, s’est porté volontaire avec ses amis dans un bataillon médical de première ligne en février 2022. Le film retrace leurs expériences au cours des six premiers mois de la guerre, lorsque La Russie a envahi l’Ukraine.

La directrice exécutive du festival, Mariette Rissenbeek, a déclaré lors d’une conférence de presse aujourd’hui que le festival servira de rappel quotidien de ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Et cela, entre autres, avec au choix des films, le drapeau ukrainien ou l’insigne du festival de Berlin en bleu et jaune. Il a également voulu exprimer sa solidarité avec le peuple iranien, dont les désirs de liberté sont brutalement réprimés par le régime.

À la Berlinale, l’acteur et réalisateur hollywoodien Sean Penn présentera son documentaire sur l’Ukraine, Superpowers, en première mondiale. Depuis le début de l’invasion, Penn s’est rendu à plusieurs reprises en Ukraine pour réaliser des documentaires sur l’invasion russe et le président ukrainien Volodymyr Zelensky avec l’Américain Aaron Kaufman.

Le festival décernera l’Ours d’or pour l’ensemble de sa carrière au réalisateur américain Steven Spielberg. Il assistera personnellement à la projection de sa dernière œuvre de Fableman à Berlin. Le drame Fableman est basé sur les propres expériences de Spielberg depuis son enfance et sa jeunesse et est raconté du point de vue d’un jeune cinéaste en herbe.

La Berlinale Film Festival présentera quatre films avec une participation tchèque au programme, dont Aster de Věra Chytilová, qui sera projeté dans la section rétrospective. Le long métrage documentaire Východní fronta, soutenu par le Fonds cinématographique national, est entré au festival dans la section Rencontres de la compétition. Jiří Vaněk, porte-parole du fonds, a déclaré aujourd’hui à ČTK. Le festival a également sélectionné un autre documentaire expérimental avec une participation tchèque, Notes from Eremocen, et le court métrage d’animation Deniska dies.

Le festival a également sélectionné le film Notes d’Eremocen réalisé par Viera Čákanyová. La coproduction slovaque-tchèque est un long métrage documentaire expérimental, une carte postale audiovisuelle qui envoie l’auteur dans le futur. Les images combinent des entrées de journal de films classiques et des images d’un scanner 3D. Ce film sera présenté par la section Forum.

Le court métrage d’animation Deniska est mort du réalisateur et étudiant de FAMU Prague Phillip Kastner a été inclus dans la section Génération Kplus du festival, qui présente les premières mondiales des meilleurs longs métrages et courts métrages pour enfants. Ce film raconte l’histoire de la perte d’un animal de compagnie bien-aimé et comment faire face à cette expérience douloureuse.

La morale surréaliste grotesque de Sedmikráska de 1966 est l’un des moments forts de Věra Chytilová. Les propos caustiques sur le conformisme, l’étroitesse petite-bourgeoise et l’insouciance limite ont une qualité durable. Aster représente le début de la collaboration de Chytilová avec Ester Krumbachová. La partie rétrospective du festival présentera une version restaurée numériquement du film.