1 450 athlètes participent ce samedi au Pamplona Half Triathlon VII

Le triathlon de haut niveau revient à Pampelune après deux ans de pandémie. Que VII Demi-triathlon de Pampelune Iruña réunira 1 450 athlètes ce samedi, dans une édition qui a fait un saut de qualité, car le test est également présenté comme Championnat d’Espagne de triathlon moyenne distance, et a également été choisi comme événement d’évaluation pour le classement de l’Organisation des triathlètes professionnels (PTO).

Un an de plus, Pamplona Iruña Half Triathlon partira marais alloz et après une baignade de 1,9 kilomètre, une piste cyclable de 85 kilomètres jusqu’à Pampelune, une course de 19,5 kilomètres à travers la ville, en passant par les parcs fluviaux, Aranzadi et la vieille ville. L’objectif est de revenir sur la Plaza del Castillo, après la dernière édition, à savoir 2019 où elle se situe dans le parc Antoniutti. Le départ sera à 13h30. Il est prévu que le premier triathlon qui se battra pour la première place de cette épreuve arrivera à Pampelune vers 16h00 et terminera le triathlon vers 17h45 ou 18h00.

Membres du conseil de délégation des services sociaux, de l’action communautaire et du sport, María Caballero, directrice générale de l’Institut sportif de Navarre, Miguel ngel Pozueta, directeur de la compétition de la Fédération espagnole de triathlon, Jorge García, et le directeur de la course de demi-triathlon Pamplona Iruña , Juan Cruz Arguiñáriz, a présenté ce matin les tests de détails qui sont déjà consolidés dans les calendriers régionaux et nationaux et qui gagnent de plus en plus une plus grande projection internationale.

80% des participants, hors Navarre

Le test a été organisé par le club Trikideak et Trikua Kirol Elkartea et plus de 600 personnes ont été impliquées dans l’organisation, y compris des bénévoles, des juges, du personnel de montage technique, la police municipale et la police provinciale, des masseurs et la direction de course elle-même. La mairie de Pampelune, l’Institut sportif Navarro, ainsi que le camping Aritzaleku, Reyno de Navarra, Turismo de Navarra, El Corte England, Finisher, Hoka one one et Zone 3, parrainent le triathlon.

Parmi les athlètes d’élite qui débuteront, il y aura, à plusieurs reprises, les champions espagnols de longue distance et intermédiaires, Eneko Llanos, Emilio Aguayo, Albert Moreno, ou dans la catégorie féminine Hélène Alberdi, Judith Corachan et Laura Gomez. Les 1 450 personnes inscrites viennent de toute la géographie espagnole, avec 80% des triathlètes hors de Navarre et plus de 40 étrangers, de pays comme la France ou l’Italie. L’inclusion de personnes directement liées aux athlètes participants d’environ 8 000 personnes est également attendue.

cours exigeant

La nage d’essai, à la retenue d’Alloz, consiste en un parcours de 1,9 kilomètre bouché par trois bouées, ce qui est obligatoire. Les élites masculines et féminines commenceront en masse ; puis il y aura un départ en étoile pour le relais GGEE, open, aquabike et mix. Le départ sera donné lorsqu’ils franchiront la ligne qui détermine le début de la compétition et le temps sera enregistré.

La section cycliste de 85 kilomètres partira du camping Artzaleku et arrivera au parc Antoniutti à Pampelune. Route rapide, avec quelques pentes raides, mais pas de port ni de pentes importantes à traverser. Il passera Lerate, Lorca, Villatuerta, Oteiza, Larraga, Mendigorria et Puente la Reina complétant la zone la plus rapide. La piste la plus longue et la plus difficile du circuit se situe à Artazu. De là, après la descente, on atteint un faux replat sur environ 12 km, d’où l’on peut rouler très rapidement jusqu’à Echauri. Via Ororbia et Arazuri jusqu’à Pampelune, vous pouvez également accélérer, avec un peu de raideur, en terminant avant d’atteindre Antoniutti via San Lorenzo. Trois ravitaillements solides et liquides ont été mis en place le long du tracé. Ce sont des ravitaillements en libre-service où les triathlètes doivent eux-mêmes collecter de la nourriture et stocker ce qu’ils vont jeter dans un récipient.

Déjà à Pampelune, dernier recours avec Courir 19,5 kilomètres, avec trois tours du circuit de 6 kilomètres. Depuis le parc Antoniutti, vous traverserez Taconera, Paseo de Ronda, Saint-Domingue, Estafeta, Plaza del Castillo, Juan de Labrit, Ronda Barbazana, Paseo del Redín, Vuelta de Aranzadi, parc fluvial et le long de Cuesta de Santo Domingo, à nouveau jusqu’à Estafeta et terminer à la Plaza del Castillo lorsque trois tours du circuit sont terminés. Des ravitaillements sont prévus en deux points du parcours pendant trois tours.